Loi Sécurité intérieure : l'éclairage des rapporteurs du texte

Dans le cadre d'une rencontre organisée entre parlementaires et citoyens, dont des professionnels du droit, le comité des juristes En Marche ! JUREM accueillait mardi 10 octobre Raphaël Gauvain et Guillaume Gouffier-Cha, députés et rapporteurs du projet de loi sur la sécurité et de lutte contre le terrorisme auprès de la commission des lois et de la commission de la défense nationale, pour un éclairage sur les équilibres de ce texte, alors en bout de course de la procédure parlementaire.

