Lognes : Le collège de la Maillère

Situé 2 place Marcel Pagnol, ce collège accueille les élèves des groupes scolaires La Maillère, Le Four et Le Village (Lognes) ainsi que celui de la ferme du Buisson (Noisiel), soit au total 530 élèves dont près de la moitié en demi-pension. Les classes en bois entourent un grand atrium prolongé par un patio pédagogique. Toutes les salles de cours disposent d’ordinateurs avec un accès internet très haut débit et de tableaux numériques interactifs. Le collège comprend également une salle multimédia, un CDI, un foyer pour les élèves, un espace artistique, un pôle d’enseignement scientifique et un réfectoire avec cuisine. L’utilisation de matériaux à base de gomme recyclée et de copeaux de bois absorbe les sons, contribuant au confort acoustique. De larges parois vitrées et des détecteurs de présence régulant l’éclairage permettent de réduire sensiblement la consommation d’électricité. Des panneaux solaires sur une partie du toit assurent la production d’eau chaude. Sur une autre partie, une toiture végétalisée régule le ruissellement de l’eau en cas de forte pluie et renforce l’isolation thermique et acoustique. L’ensemble du collège est accessible aux personnes à mobilité réduite et des bandes podotactiles guident les élèves mal voyants jusqu’aux différentes entrées de l’établissement. Le coût total de cet équipement est de 25 millions d’euros.