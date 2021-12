Lognes, le 25 octobre : EcoDDS collecte les déchets diffus spécifiques

Les Seine-et-Marnais sont invités à déposer leurs déchets diffus spécifiques (DDS) le 25 octobre prochain, sur le parking du Leroy Merlin de Lognes, de 10h à 17h. Le 18 octobre, EcoDDS a animé préalablement une journée d’information et de sensibilisation, à Lognes et à Collégien.

L’objectif majeur de cette opération est de mobiliser le grand public à la nécessité de collecter et de traiter ces déchets qui sont des résidus potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement.

Les déchets diffus sont principalement issus de produits chimiques achetés par les particuliers pour le bricolage, l’entretien automobile, la décoration, le jardinage, l’entretien et la sécurité de la maison… Parmi eux, la peinture, la colle, les déboucheurs de canalisation, les herbicides ou encore les filtres à huiles.



Pour les promoteurs de la collecte, « il s’agit avant tout de guider le consommateur vers les bons gestes de tri et de l’inciter à apporter ses déchets spécifiques aux points de collecte appropriés pour qu’ils soient collectés et traités dans des conditions respectueuses de l’environnement. » Ces opérations s’inscrivent dans la continuité de la campagne initiée en juin et en septembre en Île-de-France, dans le Nord Pas-de-Calais, dans les Pays de Loire et en Rhône-Alpes. Sur les seules collectes de juin, EcoDDS a collecté quelque trois tonnes de déchets en seulement deux jours de collecte. Les principaux produits collectés étaient des pâteux (pots de peinture, résine, vernis, colles…)