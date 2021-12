Logivam entre dans l'ère de l'immeuble connecté avec ma-residence.fr

Ce partenariat a vocation à offrir dès à présent aux 17 000 locataires de l'acteur du logement social Logivam, filiale immobilière du Groupe Action Logement, propriétaire et gestionnaire de 7 000 logements dans les départements de l'Aisne et de la Seine-et-Marne, l'accès à un service innovant au sein de ses immeubles.

Membre de la French Tech et agréée Service Numérique et Citoyen par le ministère en charge de la Ville, le site ma-residence.fr, 1er réseau social français de voisinage, permet aux habitants et aux acteurs locaux (collectivités, associations, commerces, bailleurs, promoteurs, etc.) de partager des informations de proximité et d'échanger des services.

Logivam s'engage avec ma-residence.fr

Comment utiliser le numérique pour améliorer concrètement la qualité de vie dans l'habitat ? Logivam innove en signant un accord-cadre avec ma-residence.fr.

Ce partenariat a vocation à renforcer le lien social au sein du patrimoine du bailleur. Ses locataires auront ainsi un espace dédié sur ma-residence.fr.

Cela permettra au bailleur, outre le lien social entre voisins, de mieux intégrer ses résidences et logements individuels dans la vie de leur quartier et de faciliter sa communication envers ses locataires.

Un immeuble connecté au service du vivre ensemble

Chaque locataire de Logivam peut rejoindre dès aujourd'hui ma-residence.fr et bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités :

un espace privatif dédié à leur immeuble ;

des fonctionnalités d'échanges de services et d'entraide entre voisins (prêt d'objets, petit bricolage, aide aux courses, covoiturage...) ;

les informations du bailleur et de la vie de quartier.