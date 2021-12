Load Escape continue de jouer le jeu

« Depuis notre lancement, on a été plus souvent fermés qu'ouverts ! » Geoffrey Negri, le co-fondateur de Load Escape, un espace de jeux implanté dans la zone commerciale Bois-Sénart de

Savigny-le-Temple, conserve le sens de l'humour. Inaugurée le 22 juin, à l'issue du premier confinement, sa petite entreprise a dû refermer ses portes le 30 octobre avec le reconfinement. Depuis, c'est l'attente.

« C'est compliqué pour tout le monde, affirme le jeune entrepreneur. Nous, on a la chance d'avoir encore de la trésorerie. On a été aussi aidé par le fonds de solidarité et notre bailleur nous a offert le loyer de novembre (5 000 euros sans les charges). Le plus dérangeant, c'est de ne pas avoir de visibilité. En octobre, on commençait à bien marcher, mais on a été stoppé dans notre élan. »

C'est en 2018 que ce projet d'escape game autour du voyage a germé dans l'esprit de Geoffrey Negri, passionné par ce type de loisirs. Pour le concrétiser, il s'est associé à NGL'UP, la société de conseil en ressources humaines de ses parents. Une collaboration familiale gagnante pour les deux sociétés qui trouvent là l'occasion d'optimiser leur clientèle. Load Escape peut, en effet, favoriser l'intégration d'un nouveau collaborateur, un recrutement ou la cohésion d'équipe. Deux ans plus tard, le projet (un investissement de 500 000 euros) aboutit et prend la forme d'un local de 500 m2 composé de deux salles de jeux tout public, d'une salle dédiée aux enfants de 5 à 11 ans (agrémentée d'un espace pour les anniversaires) et d'une salle de séminaire modulable de 90 m2 (50 places). Deux autres salles sont également aménageables.

Mais avec la crise sanitaire, l'activité est à l'arrêt et les trois salariés (en contrat d'alternance) sont actuellement au chômage partiel. Un coup du sort qui n'a cependant pas brisé la bonne dynamique de l'équipe. Celle-ci en a profité pour créer un jeu d'aventure en ligne intitulé “Les gardiens du sceptre Ouas”,

qui a reçu un accueil positif de la part de la communauté de joueurs. Ce jeu va même être proposé à des malades atteints du cancer dans le cadre d'un partenariat noué avec l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Une belle initiative qui fait écho à l'esprit solidaire régnant entre les différents gérants d'escape games du département. « On échange et on se soutient mutuellement, confirme Geoffrey Negri. Cela fait du bien au moral. » Et permet d'attendre plus sereinement une réouverture tant espérée.

20 impasse de l'Orée du bois, Savigny-le-Temple.

www.loadescape.fr

Tél. : 01 64 19 52 80