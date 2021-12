Lizy-sur-Ourcq va devoir revoter en octobre

Les électeurs de Lizy-sur-Ourcq sont de nouveau appelés aux urnes les 10 et 17 octobre. C'est la conséquence de la démission en cascade, le 26 juillet dernier, de treize élus qui s'opposaient à la politique de Maxence Gille, l'actuel maire (SE-DVG) de cette commune de 3 500 habitants et située à 16 km de Meaux. Les candidats au fauteuil de maire ont jusqu'au 23 septembre pour se déclarer et la campagne débutera officiellement le 27 septembre. Ils devront également présenter une seconde liste pour le conseil communautaire du Pays de l'Ourcq qui a enregistré quatre démissions. Les habitants, qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, ont jusqu'au 3 septembre pour le faire et participer ainsi à ce nouveau scrutin.