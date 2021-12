Lizy-sur-Ourcq : L'église Saint-Médard

Elle fut consacrée en 1611. Bâtie sur un plan sans unité et sans doute consolidée au cours des âges, cette église offre des originalités architecturales. On peut entrer par le portail nord, dont l'encadrement Renaissance est intéressant (on notera les monstres ailés à figure humaine), et tout de suite remarquer que le plan est irrégulier, avec un bas‑côté sud fortement diminué dans sa largeur. Les très belles voûtes de la nef sont soutenues par des colonnes elles aussi irrégulières. Bon nombre d'entre elles ont des corbeilles et tailloirs aux décorations végétales variées et l'une d'entre elles, plus petite de diamètre, intrigue par l'absence totale de chapiteau. Les vitraux sont pour la plupart du XIXe siècle, certains composés par Laurent Gsell de Paris.

On remarquera, côté sud, une Cène, une Résurrection de Lazare, la procession de la châsse de Sainte-Geneviève, la vie de Saint- Joseph en six images. Face à l'entrée principale, dans les ouvertures du chœur, une reproduction moderne de la Vierge (1932), les vitraux de Saint-André, Saint-Médard, Saint-Laurent et le martyre de Saint-Sébastien. Les vitraux côté nord sont consacrés à la vie de la Vierge. La restauration de l'ensemble des vitraux date de 1996 et celle des tableaux et retables du flanc sud (Saint-­André, Saint-Nicolas et Sainte-Geneviève) de 2001 et 2003. Le clocher de l'église, avec ses huit contreforts d'angle, est empreint d'une sobriété et d'une simplicité très attachante. II renferme trois cloches dont l'une (nommée Pierre-Suzanne) date de 1743 et pèse environ 1 200 kg. Cette église, dédiée à Saint-Médard, a été restaurée entre 1980 et 1988.