Livret A: la collecte nette augmente, à 3,05 milliards d'euros en avril

Sur les quatre premiers mois de l'année, la collecte nette sur ce livret atteint 14,59 milliards d'euros, un montant largement dû à un mois de janvier exceptionnel (8,21 milliards d'euros). Le mois dernier, la collecte nette du Livret A avait déjà augmenté de plus de 40%% sur un an, à 1,83 milliard d'euros. La baisse du taux du Livret A, revenu le 1er février de 2,25%% à 1,75%%, ne semble donc pas avoir entamé sa popularité auprès des épargnants, contrairement à ce qui s'était produit lors de la dernière séquence de recul marqué de sa rémunération en 2009. Au total, les sommes déposées sur le Livret A se montaient à 264,6 milliards d'euros fin avril. En y ajoutant le Livret de développement durable, qui a connu une collecte nette de 1,56 milliards d'euros en avril, les dépôts atteignaient 363,3 milliards d'euros. Si l'inflation devait continuer à rester modérée (elle a ralenti à +0,7%% en avril sur un an, contre 1%% en mars hors tabac), les taux du Livret A et du LDD, qui sont identiques, pourraient de nouveau baisser début août, pour peu que soit appliquée à la lettre la formule de calcul prévue par la loi.