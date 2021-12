Little Chéris propose des cadeaux de naissance prêts-à-offrir

« Ce sont des cadeaux de naissance inoubliables ». C'est en confectionnant lui-même des paquets de naissance pour ses proches que l'idée de créer des paniers-cadeaux de naissance prêts-à-offrir a germé dans l'esprit de Florian Di Lella en 2015. Il a installé son entreprise à Saint-Mesmes avec sa femme, où il dispose de 200 m² de stock pour gérer ses commandes destinées aux comités d'entreprise, professionnels et particuliers.

« Qu'il s'agisse de la sphère privée ou professionnelle, trouver un cadeau original peut être un réel casse-tête, souligne Florian Di Lella. Nous avons donc planché sur un concept qui simplifierai la vie aux comités d'entreprise et aux professionnels ». Certifiés 80 % made in France, les paniers-cadeaux sont personnalisables (avec possibilité de modifier le prénom sur les produits et d'ajouter un texte) et livrés en 24/48 heures dans 11 pays en Europe. « Nous avons souhaité créer un cadeau qui reste, à la différence de fleurs, par exemple, nous travaillons sur l'émotion, le lien »,

explique Florian Di Lella.

Little Chéris propose, en trois coloris choisis pour leur neutralité, une trentaine de produits à l'unité et une quarantaine de coffrets et paniers pour un prix variant de 29, 80 euros (coffrets) à 144,90 euros (paniers). « Les colis sont préparés immédiatement et expédiés dans la journée », ajoute l'entrepreneur.

Aussi, 80 à 90 % des clients de Little Chéris sont des professionnels. « L'activité est artisanale et nous aurons avons besoin de main d'œuvre, l'idéal serait de pouvoir compter sur 3 préparatrices à plein temps d'ici la fin de l'année », avait-il précisé lors de la remise de prix. À court terme, Florian Di Lella compte assurer à Little Chéris une bonne assise dans les pays limitrophes de l'hexagone.

« Nous pouvons déjà prétendre à être le numéro un du panier-naissance prêt-à-offrir et en livraison », conclut le lauréat.

Contact: https://www.littlecheris.fr/fr/ tél : : 09 81 03 73 93