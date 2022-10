Ligne P Paris-Provins : les nouvelles rames sont arrivées

Il y avait du beau monde, le 3 octobre dernier, lors de l’inauguration des nouveaux trains de la ligne P baptisés “Francilien”. Etaient notamment présents Valérie Pécresse, Jean-François Parigi et Olivier Lavenka, respectivement présidente de la Région Île-de-France, président du Département de Seine-et-Marne et maire de Provins. Ces élus sont même montés à bord d’une de ces 22 rames affectées à la branche Paris-Provins de la ligne P, construites par Alstom pour un montant de 220 millions d’euros et financées à 100 % par Île-de-France Mobilités.

Les travaux d’électrification de la ligne P (15 000 voyageurs quotidiens et 3, 7 millions à l’année) ont été menés par SNCF Réseau, afin d’adapter les infrastructures ferroviaires et les gares à l’arrivée de ces nouveaux trains 100 % électriques réduisant ainsi l’empreinte carbone de cet axe. Cette arrivée acte la fin de la traction diesel entre Gretz-Armainvilliers et Provins. Les anciens trains, dits “bibi“ (bi-mode et bi-courant), vont être transférés vers la branche La Ferté Milon de la ligne P ou cédés à d’autres régions.

Des caméras de vidéoprotection embarquées

Sièges larges et plus nombreux (944 places assises contre 732 auparavant), chauffage au sol, climatisation performante, prises USB, éclairage doux, nuisances sonores réduites, grandes vitres panoramiques : le “Francilien“ apporte un véritable gain de confort de voyage. Dits “Boa“, ces trains permettent de se déplacer sans encombre d’un bout à l’autre de la rame, afin d’avoir une vue d’ensemble sur les places disponibles. Ils sont, en outre, équipés de marches mobiles pour un meilleur accès depuis les quais, de portes plus larges pour faciliter la montée et la descente des voyageurs, mais aussi pour optimiser le temps de stationnement en gare.

En matière de sécurité, les rames sont dotées de caméras de vidéoprotection avec enregistrement embarqué. Dits également “communicants“ grâce à de larges écrans, ils ont été conçus pour répondre aux attentes des voyageurs en termes d’information. Dernier point positif et non des moindres : la ponctualité. Ces trains ont déjà fait leurs preuves sur les lignes de Paris Saint-Lazare (lignes L et J) et de Paris-Nord (lignes H et K) avec plus de 95 % de ponctualité cumulée au premier semestre 2022.