Ligne P : des voyages désormais 100 % électriques

La portion Paris – Provins de la ligne P est enfin électrifiée. Ce changement a nécessité la pose de 3 200 poteaux caténaires et plus de trois ans de travaux. L’inauguration s’est déroulée le 29 août dernier avec un premier train qui est parti précisément à 5h16 de Provins, propulsé par 25 000 volts. Désormais, 16 nouvelles rames sont attendues pour la fin de l’année. Plus confortables, elles devraient contribuer à diminuer les risques d’incidents techniques. La capacité de passagers va également augmenter avec 944 places assises contre 732 actuellement.