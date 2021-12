Lieusaint : un concert numérique du quatuor Modigliani le 7 février

Pour y assister, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le lien bit.ly/Concert_07Fev ou se connecter sur YouTube.

Créé il y a quinze ans, le quatuor Modigliani est composé d'Amaury Coeytaux (violon), Loïc Rio (violon), Laurent Marfaing (alto) et de François Kieffer (violoncelle). Il est devenu l'un des quatuors les plus réputés sur le plan international. Il interprètera « La Chasse », quatuor à cordes n°17 K.458 de Wolfgang Amadeus Mozart, et « Rosamunde », quatuor à cordes n°13 D.804 de Franz Schubert. Un temps d'échange entre le public et les artistes aura lieu après le concert via le chat YouTube ou par e-mail (communication@concertsdepoche.com).

Comme pour chaque projet initié par « Les concerts de poche », des ateliers musicaux ont été organisés dans les collèges de Hutinel (Gretz-Armainvillers), Saint-Louis (Lieusaint) et La Pyramide (Lieusaint), à l'école Le Balory et à la Maison d'accueil spécialisée Vercors de Nandy, ainsi qu'à la Maison de la petite enfance, au centre de loisirs l'Eau Vive et au centre social de Lieusaint.