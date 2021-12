Lieusaint s'engage pour l'égalité femmes hommes

Cet engagement va se concrétiser, durant cette année, par la signature de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Lieusaint va également adhérer prochainement au Centre Hubertine-Auclert, référent francilien pour l'égalité femmes hommes.

À l'occasion de la journée internationale des droits des Femmes, le 8 mars, la ville lance une campagne d'information. Celle-ci a pour but de sensibiliser l'ensemble des habitants à l'égalité femmes hommes, à la lutte contre les comportements sexistes et discriminatoires, à la déconstruction des apprentissages genrés qui prédisposent les enfants à adopter des comportements d'après leur sexe et non d'après ce qu'ils sont et ce à quoi ils aspirent. « Parce que l'égalité des chances passe également par l'égalité des sexes, ensemble, veillons à respecter chacune et chacun d'entre nous. Parlons à présent de liberté, égalité et adelphité* ! », annonce la mairie dans un communiqué.

Du 8 au 31 mars, les habitants de la ville pourront redécouvrir les combats historiques des droits des femmes, menés auprès de l'opinion publique et des politiques pour l'égalité femmes hommes. Il sera possible de partager des contenus pédagogiques sur les réseaux sociaux et le site internet de la Ville. Documentaires, clips vidéo et livres sur les droits des Femmes de la Révolution française jusqu'aux années 1970, sur les comportements sexistes dans le sport et les évolutions ces dernières années seront au programme. Il y aura également des interviews et des portraits des grandes figures de l'égalité des sexes, de l'émancipation des femmes aux XXe et xxie siècles. Des associations locales et nationales, qui oeuvrent au quotidien pour l'égalité des sexes, seront également présentes.

Avec cette campagne de sensibilisation, la ville souhaite provoquer une prise de conscience et créer un engagement collectif autour de ces problématiques sociétales.

*Adelphité : solidarité entre frères et soeurs, mélange entre fraternité et sororité. Terme reconnu par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.