Lieusaint s’engage pour l’égalité femmes-hommes

Depuis plusieurs années, la ville de Lieusaint œuvre pour le développement de politiques publiques visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle affirme ainsi son engagement par différentes actions. Ce sera le cas le 8 mars, journée internationale consacrée aux droits des femmes, avec la signature de la Charteeuropéenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale. Sophie Vivien, présidente de l’association Paroles de Femmes-Le Relais, sera présente. D’autres fondations et associations seront également représentées et affirmeront leur soutien, telles que la Fondation des femmes, le Planning familial Sud 77, la Fondation Alice Milliat, le collectif Nous Toutes et Onu Femmes France. Cette signature sera le top départ à la rédaction d’un plan d’actions municipal qui s’étendra sur plusieurs années et qui touchera l’ensemble des publics (habitants, lycéens, collégiens, enfants et agents municipaux).