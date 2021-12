Lieusaint recherche de jeunes animateurs pour cet été

La municipalité recherche des jeunes volontaires pour participer et organiser les différentes manifestations et anima­tions qui auront lieu au cours des mois de juillet et d'août. La structure ‘'Information jeunesse'' de la ville donne également un coup de pouce pour le financement du Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA). Cette aide sera accordée sous conditions et ver­sée à l'organisme qui propose la formation en contrepartie d'une ‘'mission citoyenne'' au sein d'un service municipal.

Renseignements et inscriptions : sij@ville-lieusaint.fr. Tél. : 01 64 13