Lieusaint ouvre de nouvelles pistes cyclables

Avec l’ouverture de ces 3, 9 kilomètres de nouvelles voies vertes, la ville de Lieusaint poursuit son plan vélo 2021-2026. Cette inauguration s’est déroulée le 21 septembre dans le cadre de la Semaine nationale de la mobilité.

Pour l’occasion, les habitants ont pu prendre leur vélo pour un parcours libre et de découverte. Une exposition a également présenté le plan vélo municipal et un stand de réparation avait été mis en place gratuitement.

Cette année, ce sont donc 3, 9 km de voies cyclables qui ont été réalisés sur plusieurs secteurs (rues du Canal, du Mail des Pépinières et Porte de Paris et boulevards de l’Europe et Olympe de Gouges). Les cheminements piétons préexistants ont été élargis à environ trois mètres, afin de créer des voies vertes, ponctuellement réduites à 2, 50 m pour des contraintes techniques d’insertion. Prochainement, 30 arceaux vélo et trois stations de gonflage y seront installés.

Troisième ville cyclable d’Île-de-France

Avec désormais ses 18, 3 km de pistes cyclables, Lieusaint se hisse à la troisième place du palmarès des villes cyclables d’Île-de-France 2021 et figure au dixième rang du classement national des villes de banlieue. Ces classements traduisent les nombreux aménagements mis en place par la ville pour développer et faciliter la pratique du vélo à tous les âges et pour tous les usages. Son plan vélo prévoit, d’ici 2024, la réalisation de 4, 9 km de linéaires de voies vertes supplémentaires et l’installation de 40 arceaux vélo et de trois stations de gonflage. Intégrant d’autres volets (infrastructures, stationnements, jalonnements et services), ce plan fait partie intégrante des actions écologiques engagées par la mairie de Lieusaint.