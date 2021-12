Lieusaint mesure le bien-être de ses habitants

Mesurer le bien-être de la population par rapport à ce qu'ils vivent et non ce qu'ils produisent. C'est l'objectif de la municipalité de Lieusaint, avec le lancement de ce sondage dédié à la mesure du bonheur territorial brut (BTB). La commune a en effet souhaité mettre en place, en novembre 2018, un nouvel indicateur, pour mesurer le bonheur des Lieusaintais autour de plusieurs thématiques (travail, formation, santé, cadre de vie, temps libre). La notion de bonheur national brut a au départ été initiée par Singye Wangchuck en 1972, alors roi du Bhoutan.

Un indicateur contraire au PIB

À Lieusaint, l'outil a été conçu pour être « plus qualitatif et révélateur de la situation de la ville » que le PIB (produit intérieur brut, mesuré à l'échelle d'un pays), par la prise en compte des aspects non seulement économiques mais aussi sociaux et environnementaux.

Le dispositif fait suite à un travail de co-construction mené avec les habitants et les services municipaux, la ville précisant qu'il s'intègre dans une démarche de démocratie locale et participative. Son but ? Augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique locale en leur donnant l'occasion d'exprimer leur avis. Un budget participatif a d'ailleurs été également mis en place pour « accroitre le rôle des Lieusaintais dans la prise de décision ».

« En 2019, nous avions pu recueillir 250 réponses nous permettant d'encore mieux appréhender ce qui était à améliorer et d'en tenir compte dans la mise en œuvre de nos politiques publiques locales », explique la municipalité. Ainsi, l'offre de soins sur le territoire n'était pas jugée optimale, avec une moyenne de 4,5/10. Si Lieusaint met déjà en place certaines mesures, tels qu'accès facilité aux soins (nouvelle maison de santé, mutuelle a prix négociés…) et un cadre de vie plus respectueux de la nature (lutte contre les perturbateurs endocriniens, alimentation bio, zéro-phyto…), les « efforts nécessitent d'être poursuivis et amplifiés. D'où le renouvellement de ce sondage dédié au BTB en 2020. Les habitants pourront remplir le questionnaire sur www.ville-lieusaint.fr/bonheur-territorial-brut.