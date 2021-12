Lieusaint : Les élèves de la Grande école du numérique ont fait leur rentrée

« Vous avez une double responsabilité, celle de réussir, pour vous-mêmes, mais aussi pour le territoire. » C'est avec fierté et une pointe de solennité que le vice-président de Grand Paris Sud, Michel Bisson, a lancé lundi dernier l'une des trois formations labellisées Grande école du numérique à l'Icam.

Sur la centaine de candidatures, 26 ont été retenues, après des tests « sévères », basés sur la capacité à suivre une formation longue, l'appétence pour le numérique, mais aussi la bonne humeur. Réservée aux jeunes peu ou pas qualifiés, ainsi qu'aux femmes et habitants des quartiers « Politique de la ville », la formation intitulée « développeur logiciel web », d'une durée de 6 mois, sera validée par un certificat et intégrera une aide à l'insertion professionnelle.

© Grand Paris Sud

« L'idée n'est pas simplement de vous former mais aussi vous donner la possibilité d'avoir un vrai projet professionnel et rebondir sur le marché de l'emploi », a souligné Farouk Alouani, chargé de l'emploi des jeunes à Grand Paris Sud. Pour Loïc, l'un des élèves retenus et détenteur d'un bac +3 en génie mécanique, cette formation est une première marche. « Je cherchais un bootcamp pour faire du web développement », a-t-il témoigné. Rudy, d'abord orienté vers le développement de jeux vidéo, a finalement décidé d'élargir ses compétences. « Il est très difficile de travailler dans le secteur du jeu vidéo, les places sont chères » a-t-il précisé.

Des formations pour les entreprises du territoire

C'est d'ailleurs tout l'objectif de Grand Paris Sud, qui a souhaité selon Michel Bisson « travailler dans la dentelle », pour proposer des formations qui correspondent aux attentes du territoire et des entreprises. Les trois modules de cours, basés à Grigny (développeur web), Lieusaint et Evry (technicien réseau de la maison connectée), comprennent à 80 % des habitants de l'agglomération. « Vous êtes les premiers, nous souhaitons prolonger l'expérience, ce qui appellera par la suite d'autres écoles du numérique et d'autres financements », a tenu à souligner Michel Bisson.

© Grand Paris Sud

Le dispositif, financé en partie par l'État dans le cadre du Contrat d'intérêt national (CIN), est porté par l'agglomération en partenariat avec les maisons de l'emploi de Corbeil-Evry et Sénart, l'ENSIIE et le centre de formation et de professionnalisation de Grigny. « Vous engagez l'avenir d'un territoire qui se construit et qui veut privilégier l'humain avant toute autre considération », a conclu le maire de Lieusaint.