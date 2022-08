Lieusaint : les associations font leur rentrée

Lieu privilégié pour présenter le dynamisme et la diversité du monde associatif lieusaintais, le forum des associations est l’occasion pour les structures locales de se faire connaître et de proposer des activités et des services aux habitants. 50 associations seront présentes, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du gymnase Richard Dacoury, de 9 heures à 17 heures. Cette journée sera rythmée par différentes animations et démonstrations sportives. Les services municipaux, le centre social et le service culturel de la ville seront également sur place.

Gymnase Richard Dacoury : 6, boulevard Schœlcher, Lieusaint (l’accès au parking sera fermé toute la journée).