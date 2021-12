Sa terrasse vous accueille depuis le 19 mai. Partie intégrante du parc de loisirs indoor Koezio, Lucky Folks est un concept unique de « restauration loisirs », qui allie restauration de qualité et lieu de partage et d'amusement (jeu de fléchettes, pétanque revisitée, karaoké et plus de 200 jeux de société en libre accès).

Lucky Folks : 5-7, Trait d'union Lieusaint. Réservations : www.luckyfolks.fr. Tél. : 01 64 13 13 04.