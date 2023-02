Lieusaint : Journée portes ouvertes à l’Icam le 28 janvier

Avec 13 campus et bientôt 10 000 étudiants, apprentis et stagiaires sur l’ensemble de ses sites, l’Institut catholique d’arts et métiers (Icam) se positionne comme une école majeure dans le paysage de l’enseignement supérieur. Son site de Lieusaint, au cœur de l’agglomération Grand Paris Sud, est une des principales écoles d’ingénieurs de la région Île-de-France (486 apprenants).

Lors de cette journée portes ouvertes organisée le 28 janvier (10h-18h), les visiteurs pourront découvrir les différentes formations proposées par l’institut (Ingénieurs Icam intégré, Ingénieur Icam apprentissage et Parcours Ouvert). Ils pourront plus globalement s’informer sur le métier d’ingénieur, les débouchés, la vie étudiante et le financement des études.

Cette journée sera également l’occasion de découvrir le campus, des laboratoires scientifiques à l’atelier de production (des visites virtuelles sont également proposées toute l’année sur le site internet de l’Icam). Accueilli par des étudiants, enseignants, diplômés et collaborateurs de l’Icam, le public (parents et lycéens) pourra découvrir la pédagogie unique de cette école.

Un partenariat avec les entreprises

Très importante dans le choix d’orientation des jeunes, cette journée offre une vue d’ensemble de l’école. Celle-ci a pour mission d’enseigner un développement et un savoir technique et professionnel par l’intermédiaire d’une pédagogie de la décision.

L’Icam a été créée en 1898 et possède 13 campus en France et à l’étranger (Lille, Lieusaint, Nantes, Bretagne, Vendée, Toulouse, Strasbourg, Pointe-Noire, Douala, Kinshasa, Chennai, Recife et Quito). Cet établissement est composé de trois pôles : enseignement supérieur et recherche, formation professionnelle et services aux entreprises. Près de 750 ingénieurs généralistes y sont diplômés chaque année en France, dont près de la moitié par la voie de l’apprentissage. Des formations qualifiantes et diplômantes (du CAP au Master spécialisé et écoles de production) sont également dispensées.

Enfin, l’Icam propose aux entreprises un panel complet de services (Recherche et Développement, études pluridisciplinaires, conception et réalisation de machines spéciales, essais…). Près d’une centaine de projets sont ainsi réalisés chaque année pour les entreprises.

Icam Grand Paris Sud : 34, Points de vue, Carré Sénart, Lieusaint. www.icam.fr

