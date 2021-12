Lieusaint : Iris Ohyama fabrique 30 millions de masques par mois

Mais depuis quelques mois, sa filiale française a décidé d'apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Elle a ainsi installé 30 lignes de production (soit 18 machines) de masques chirurgicaux de type IIR. Iris Ohyama en fabrique actuellement 30 millions chaque mois, mais elle vise les 60 millions.

Le 11 mai, Michel Bisson, maire de Lieusaint et président de l'agglomération Grand Paris Sud, a visité les différentes unités de production (plastiques et masques). Il était accompagné de Line Magne, maire de Moissy-Cramayel et vice-présidente de GPS, en charge du développement économique. Les deux élus ont été reçus par Yasushi Oyama, le directeur d'Iris Ohyama France. Celui-ci leur a annoncés que sa société allait faire un don de 100 000 masques en faveur des écoles de l'agglomération.