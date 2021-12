Lieusaint fête les droits de l'enfant

Depuis lundi, des ateliers leur sont proposés. Pour les construire, les animateurs se sont appuyés sur quatre droits issus de la convention internationale des droits de l'enfant créée par l'Organisation des Nations Unies (école, alimentation, loisirs et lien social). Ces droits ont été transposés à cette période de confinement. Le but de cet exercice est de permettre aux enfants d'exprimer leur ressenti sur la crise sanitaire.

À l'issue de cette semaine et à travers ces différents ateliers (origami, mur d'expression, collages, dessins, témoignages), les enfants auront pu ainsi se familiariser avec leurs droits et prendre conscience qu'ils ont une place et un rôle fondamental dans la société.