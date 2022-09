Lieusaint : Epi-Drive aide les étudiants

Dès cette rentrée scolaire, les étudiants ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 13 200 euros par an (19 800 euros pour un couple) pourront commander des produits alimentaires de première nécessité, d’hygiène corporelle et ménagers à bas prix (inférieurs de 10 à 30 % au prix du marché) contenus dans deux paniers types d’une valeur de 13 ou 25 euros. Plusieurs justificatifs sont à fournir : pièce d’identité, certificat de scolarité, avis d’imposition ou justificatif de revenus (bourse, salaire, apprentissage) et quittance de loyer (ou un bail). Les commandes seront effectuées par courriel ou par SMS et les retraits auront lieu deux fois par mois à partir du 4 octobre (18 heures-20 heures).

Renseignements et inscriptions : 01 64 13 55 76.