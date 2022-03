Lieusaint défend l’égalité femmes-hommes dans la vie locale

Cette signature concrétise les engagements de la municipalité deLieusaint et de son maire Michel Bisson. Ces engagements concernent notamment l’égalité des genres, l’accès aux enseignements et aux sports sans distinction de sexes ou de classes sociales et la lutte contre les comportements sexistes et les violences sexuelles. Un plan d’actions municipal sera rédigé dans les prochain mois. Il s’étendra sur plusieurs années et touchera l’ensemble des publics (habitants, lycéens, collégiens, enfants et agents municipaux). Nadège Baptista, préfète déléguée de Seine-et-Marne pour l’Egalité des chances était présente à cette cérémonie, ainsi que la Fondation des Femmes, la Fondation Alice Milliat et l’association Paroles de Femmes-le Relais, qui était représentée par sa présidente Sophie Vivien.