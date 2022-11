Lieusaint : de nouvelles bornes Wi-Fi dans cinq espaces publics

Soucieuse du développement numérique sur son territoire, la municipalité de Lieusaint s’est saisie d’un dispositif mis en place par la Commission européenne et appelé “Wifi4EU“. Celui-ci a pour objectif d’améliorer la connectivité pour les citoyens européensdans leslieux publics (parcs, places, bâtiments, centres de santé…) via l’installation de bornes Wi-Fi. La ville a ainsi monté un dossier, en lien avec l’agglomération Grand Paris Sud, pour obtenir la subvention de 15000 eurosproposée par l’Europe destinée à couvrir les frais d’installation des points d’accès Wi-Fi.

Des bornes ont ainsi été mises en place récemment et elles sont désormais opérationnelles dans cinq sites et équipements sélectionnés de manière expérimentale par la ville : le parc de la mairie, le campus culturel la Marge (intérieur et en extérieur), le parc omnisports et les gymnases Lavoisier et Dacoury.

Accès gratuit et illimité

L’accès à ce réseau est totalement gratuit et la connexion est extrêmement simple. Lorsque l’on se trouve sur l’un de ces sites ou équipements, il suffit de chercher sur son mobile le réseau nommé “WiFi4EU“ et d’accepter les modalités d’utilisation sur la page sécurisée qui s’ouvre. L’usage est alors gratuit et illimité sans nécessité de reconnexion dans les 12 heures qui suivent.

Par la suite, la ville de Lieusaint prévoit de déployer ce réseau surd’autres sites de la commune tels que la place du Colombier, le terme Boréal, ou encore l’espace culturel Côté cour dans lequel se trouvent l’Espace jeunesse, la médiathèque, et la Maison des cultures et des arts.