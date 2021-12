Chez Koezio, ces employés ont brisé la glace

« Toute l'équipe est ravie ! Les personnes plus pudiques ont pu se lâcher grâce aux ateliers plus physiques. J'ai découvert certaines facettes de mes collaborateurs qui m'étaient inconnues », s'est réjouit Stéphane Marin, directeur de l'équipe commerciale d'Horis Service, au sortir d'une séance “Ice Breaker“ organisée à Lieusaint.

Parce que les performances d'une entreprise sont aussi liées à la qualité des liens qui unissent leurs collaborateurs, l'entreprise Koezio a imaginé plusieurs “expériences” dédiées à la cohésion d'équipe. Pour entamer au mieux une année qui s'annonçait déjà chargée, c'est le séminaire “Ice Breaker” (briser la glace), plus particulièrement dédié au renforcement des liens entre collaborateurs, qui a été choisi par Stéphane Marin.

« Cela change de l'univers habituel, on se livre comme si on était en dehors du bureau et c'est aussi une bonne expérience d'équipe », a pu témoigner de son côté Oumou Coulibaly, responsable marketing. Et son collègue Kurtis Sylvestre, assistant marketing et nouveau venu dans l'entreprise, d'ajouter : « Il y a eu pas mal de nouveautés à intégrer récemment . Cet exercice est l'occasion de rapprocher les anciens et les nouveaux, de renforcer plus encore nos performances en termes de communication ».

Un univers propice au renforcement des liens

« J'avais en tête de rebooster les salariés dans un lieu sympathique et de leur permettre de se challenger, de travailler leur esprit d'équipe, d'aller au bout de ce dont ils sont capables », a expliqué le directeur commercial, ajoutant que des employés avaient récemment intégré Horis Service. « Même si certains ont l'habitude de travailler ensemble, il peut y avoir des blocages et cela peut provoquer des frustrations. C'est aussi un bon moyen d'apprendre aux différents services à travailler sans moi, le tout dans un cadre informel. »

Conçu pour être à la fois professionnel et ludique, ce séminaire, d'une durée de trois heures, est limité à 20 personnes. Ce sont des animateurs et non des formateurs qui accompagnent les collaborateurs, les invitant ainsi à créer eux-mêmes des instants de cohésion par le jeu. Différents exercices sont proposés, comme des portraits chinois ou des challenges en équipes. « Souvent, la cohésion est déjà présente. Simplement, les collaborateurs apprennent à la mettre en place », explique Maxime Enouf, directeur commercial chez Koezio. « L'objectif, ce n'est pas de mettre mal à l'aise l'employé en étant trop intrusif, mais de créer les conditions pour que la parole se délie. Le jeu permet de découvrir ou redécouvrir ses collaborateurs sous un autre angle, de dénouer des tensions s'il y en a. »

Employés comme managers sont mis sur un pied d'égalité pour laisser libre cours à cette création de lien. « Souvent, les collaborateurs pensent se connaître, mais ils se rendent compte après la séance que ce n'était pas le cas ». Les collaborateurs d'Horis Service ont, quoi qu'il en soit, mis toutes les chances de leur côté pour démarrer cette nouvelle année sur les chapeaux de roues.