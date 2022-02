Lieusaint 3e ville cyclable d’Île-de-France

La ville de Lieusaint est montée sur la troisième marche du podium des communes d’Ile-de-France et figure également au 10e rang du classement national des villes debanlieue. C’est le résultat d’une enquête qui a recueilli 277 384 contributions. Ces deux positions rendent compte des nombreux aménagements mis en place par la municipalité pour développer et faciliter la pratique du vélo à tous les âges et pour tous les usages. En 2021, la ville s’est, en effet, dotée d’un plan vélo dont la mise en œuvre progressive jusqu’en 2024 permettra l’aménagement et la sécurisation des itinéraires cyclables, le développement de l’offre de services en faveur du vélo et la mise en place d’actions de sensibilisation autour de la pratique cyclable.