Lidl se dote d'un camion de livraison 100 % électrique

Des livraisons plus respectueuses de l'environnement. C'est un nouveau pas qu'ont franchi Lidl et l'entreprise de transport Jacky Perrenot, avec l'acquisition d'un Renault Trucks D Wide Z.E. 100 % électrique, destiné à approvisionner les supermarchés Lidl de Paris et de la petite couronne. Ce camion frigorifique de 26 tonnes a l'avantage de n'émettre ni de CO2, ni de NOx (oxyde d'azote). Il peut également rouler quelles que soient les restrictions de circulation en période de pic de pollution. Enfin, son mode silencieux lui permet d'accéder de nuit aux centres-villes tout en respectant le sommeil des habitants.

Outre sa propulsion 100 % électrique (animée par quatre packs de batteries de 50 kWh pour une autonomie maximale de 150 km), ce Renault Trucks est doté d'un groupe froid, d'un hayon entièrement électrique et de six panneaux photovoltaïques positionnés sur son toit. Ces panneaux solaires fournissent de l'énergie utilisée pour le hayon, la ligne de recharge des transpalettes ou encore l'éclairage LED du plafonnier de la cabine. Son point de recharge est installé sur la plateforme logistique “Lidl Grand Paris” située au Coudray-Montceaux (commune de l'Essonne jouxtant la Seine-et-Marne) et qui sert quotidiennement 52 points de vente de la métropole parisienne.

Forte du renouvellement de 10 % de sa flotte en gaz en 2020 (avec l'ambition d'atteindre 18 % en 2021), Lidl France (1 550 magasins et 40 000 salariés) poursuit ainsi son engagement pour des modes de livraison plus verts. En plus de l'exploitation de ce camion électrique en Île-de-France, l'enseigne vise 100 % de livraisons en énergies alternatives d'ici la fin de cette année. Enfin, Lidl est le premier acteur de la grande distribution dans la mise à disposition de points de recharge (1 200 actuellement) pour véhicules électriques et a pour objectif d'atteindre les 2 000 points d'ici la fin de l'année.

Son transporteur Jacky Perrenot (n° 3 français de ce secteur avec 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et 9 000 salariés) est animé par le même état d'esprit. Avec plus de 600 véhicules à énergies alternatives, il a obtenu, en 2020, le label CO2 et a pour objectif de réduire de 25 % ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030.

Quant au constructeur Renault Trucks, il a annoncé qu'en 2025, les véhicules électriques représenteront 10 % du volume total de ses ventes. Son objectif final est de proposer 100 % de ses véhicules sans énergies fossiles en 2040.