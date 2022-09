Lidl a inauguré sa plateforme géante à Meaux

Avec un investissement chiffré à 85 millions d’euros, c’est tout simplement la plus grande plateforme de Lidl en Île-de-France. Elle dessert désormais 61 points de vente franciliens de l’enseigne allemande grâce à l’utilisation quotidienne de 80 camions. Cette nouvelle construction n’empêchera cependant pas l’entrepôt historique de Crégy-lès-Meaux (35 000 m2), ouvert en 2008, de poursuivre son activité. 28 000 m2 de cellules sont consacrés aux produits “froids“, tandis que 24 000 m2 sont dédiés aux produits “secs“ non alimentaires. Le reste du bâtiment est occupé par les services administratifs, ainsi que le siège de la direction régionale de Lidl. A noter que la charge de travail de chaque salarié est évaluée entre 1 000 et 1 600 colis par jour en fonction du type de produits à expédier.