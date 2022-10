L'exposition Faune dans les rues de Savigny-le-Temple

Faune est une série de 10 affiches de grand format à observer avec une application de réalité augmentée développée sur mesure dans le cadre de la Micro-Folie. Collées dans l’espace public de la ville de Savigny-le-Temple, au coeur du quartier du Miroir d'eau, en passant par le Domaine, ces affiches invitent à un parcours en forme de jeu de piste qui révèle une vie animale cachée sur les murs de la ville.

Libre d’accès et visible en extérieur, ce parcours s’adresse à tous les publics. Sorte d’initiation à un pistage poétique et dada, il propose une gymnastique de l’attention et un réenchantement du quotidien urbain.

Faune est le fruit de la collaboration entre les artistes Adrien M & ClaireB et le collectif de graphistes “Brest Brest Brest”