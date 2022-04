Les “Virées FunRun“ à Saint-Thibault-des-Vignes

Le programme du samedi 16 avril sera composé de parcours nature nocturnes (marches et trails) aux abords des étangs de la Brosse et de la Loy. Une pasta-party et un concert de rock animeront la soirée. Le dimanche 17 avril, ce sont des “run and bike“ qui seront organisés (course en binôme où les deux partenaires se partagent le même vélo). Un village d’animations sera construit pour cette occasion avec plusieurs stands (volley, slackline, tir à l’arc, course d’orientation et chasse aux œufs). Un “run and bike“ familial et non chronométré clôturera ce week-end.