Les villages de La Boisserelle et de Clairefontaine récompensés

Cette 5e édition a vu les villages d’enfants et d’adolescents de Seine-et-Marne être récompensés. Le court-métrage “Bande de papier“, réalisé par l’équipe de La Boisserelle, à Boissettes, a ainsi remporté le prix du Public avec 8 459 votes sur un total de plus de 27 000 votes comptabilisés. De son côté, le village de Clairefontaine, au Mée-sur-Seine, a obtenu à l’unanimité le prix Coup de cœur avec son court-métrage “Milo“. « Il a fallu choisir et c’est finalement l’histoire, l’interprétation et l’émotion si touchante qui s’en dégage qui nous a fait choisir “Milo“ », a témoigné Charlotte Gaccio, comédienne et membre du jury.