Les véhicules militaires à l’honneur au musée de la Grande Guerre

Le musée de la Grande Guerre, à Meaux, va organiser un week-end (10 heures-18 heures) totalement dédié aux véhicules militaires de la Première et de la Seconde Guerres mondiales. Le but de cette exposition est de mieux comprendre les évolutions militaires des véhicules d’une guerre à l’autre. Cinquante reconstituteurs, ainsi qu’une quinzaine de véhicules d’époque restaurés et opérationnels (motos, side-cars, véhicules de commandement, tracteurs de canons anti-char, véhicules de transport de troupe tout-terrain, tracteurs de ravitaillement d’infanterie et chars légers) seront ainsi présentés. L’accès à cette manifestation, organisée dans le parc du musée, sera gratuit.

Musée de la Grande Guerre : rue Lazare Ponticelli, Meaux. Tél. : 01 60 32 14 18.

www.museedelagrandeguerre.com