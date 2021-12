Les Valeuropéens ont leur « maison »

Les élus de Val d'Europe et leurs partenaires ont dévoilé dernièrement la nouvelle identité du Centre social Intercommunal de Val d'Europe : La Maison valeuropéenne. Selon l'agglo, « la Maison valeuropéenne vient compléter la politique sociale des communes, portée par le Centre Communal d'action sociale ainsi que les actions du tissu associatif local ». L'agglo rappelle aussi que « cette nouvelle identité est née sous l'impulsion d'Anne Gbiorczyk, qui a souligné qu'après plus de 10 années de service aux Valeuropéens (l'équipement a été livré en 2007), le nom La Maison valeuropéenne est apparu comme une évidence ». Ses missions principales : proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle ; animation sous un mode participatif grâce à l'implication des bénévoles; écoute des usagers par le biais de permanences, et de consultations.