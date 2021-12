Les vacances d'été au musée de la gendarmerie

Atelier “Les petits experts”

Mercredis 7 et 21 août - 14h/16h​

Public : 7/12 ans

Depuis les prélèvements sur la scène de crime jusqu'à l'analyse en salle et au relevé d'empreintes, les enfants feront parler des indices. Véritable poudre noire ou blanche, pinceau en fibre de verre et formographe seront les outils de nos experts du jour.

Visite guidée expo permanente (+ créa badge )

Vendredi 9 août – 14h/16h et mercredi 28 août - 10h/12h​

Public : famille

Assistez à une visite guidée familiale, moment d'écoute et d'échange autour des œuvres présentées au sein du parcours permanent ! Repartez ensuite avec votre création originale “Mon beau miroir”.

Visite guidée expo temporaire (+ origami)

Vendredi 2 août-11h/12h30 et lundi 12 août- 14h30/16h​

Public : famille

Les animaux et les gendarmes sont liés depuis des siècles. Découvrez les différents animaux employés au sein de la gendarmerie. Les enfants pourront réaliser leur animal en origami.

Atelier “Marionnettes”

Mercredi 14 août - 14h/16h​

Public : 6/11 ans

À partir des modèles des collections du musée, les enfants réaliseront une marionnette articulée de gendarme.

Atelier “La gendarmerie s'affiche”

Jeudis 29 août - 14h/16h​

Public 6/12 ans

Après une découverte des affiches du parcours permanent, les enfants pourront créer une affiche à partir d'un thème donné en relation avec les collections.

Atelier-visite “sur les pas de zarafa”

Vendredi 23 et mercredi 28 août - 14h/16h​

Public : 7/12 ans

Découverte de l'incroyable histoire de la première girafe à avoir foulé le sol français. Après une présentation de l'épopée de Zarafa à travers l'exposition vient ensuite la réalisation d'un carnet de voyages...