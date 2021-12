Les vacances au musée de la Seine-et-Marne

Artgraine, des sculptures qui font découvrir l'infiniment petit

Chérie, j'ai agrandi les graines ! L'artiste Séverine Cadier, travaille depuis près de 20 ans sur le thème des graines. Elle expose un ensemble de sculptures représentant des graines énormément grossies. La morphologie propre à chaque graine devient donc visible avec ces sculptures en terre cuite. Les détails de cet infiniment petit sont mis en évidence dans ces graines géantes par des techniques particulières d'apprêts et de cuisson. Des panneaux explicatifs permettent de mieux appréhender le rôle de ces graines, leur évolution et leur grande richesse. À l'occasion de cette exposition, le musée se dote d'une « grainothèque » : vous pourrez déposer des graines dans une boîte prévue à cet effet et repartir avec d'autres sachets de graines.

> Jusqu'au 3 juin

« L'indicible Guerre de Pierre Mac Orlan », la Grande Guerre vécue par l'écrivain

Le musée retrace la Grande Guerre du fantassin Pierre Mac Orlan. Les dernières acquisitions du musée de la Seine-et-Marne y seront présentées : un ensemble de dessins de David B., créés pour la réédition des « Poissons morts », le journal de guerre de Mac Orlan, ainsi que les œuvres de Jean-Claude Houdry interprétant les chansons de l'écrivain liées à la Première Guerre mondiale.

> Jusqu'au 23 décembre