Les territoires agriurbains, facteurs d'attractivité des grandes métropoles, le 7 mars

La qualité de vie dans les grandes métropoles est intimement liée à la présence de territoires agricoles dynamiques, garantissant les ressources naturelles nécessaires à la ville : eau, air, sols, biodiversité, alimentation de proximité, paysage, bien-être.



Ces territoires apportent de nouveaux services, écologiques, tels que la capture du carbone et la valorisation des déchets organiques des villes, ainsi que des services culturels liés au patrimoine rural. Des politiques publiques innovantes soutiennent des initiatives d'interface entre offre et demande de tels ressources et services. Le séminaire vise à mettre en lumière plusieurs initiatives remarquables dans le monde, ainsi que les politiques qui les soutiennent.



Durant ce séminaire, organisé par Plaine de Versailles, deux tables rondes :

« Quelle politique et quelle gouvernance des territoires agriurbains ? ». Présentation d'expériences pilotes à Montréal, Milan, Genève et Paris.

« Comment renforcer la dynamique des territoires agriurbains en Île-de-France par le levier des associations multi-collèges ? »