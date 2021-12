Les temps forts de la saison

Le Ferté Jazz Festival. Cette 10e édition, qui aura lieu du 25 au 27 juin à La Ferté-sous-Jouarre, propose plus de 15 concerts sur deux scènes (dont une en accès libre). Au programme, un vendredi jazz et voix, avec André Manoukian et Robin McKelle, un samedi aux couleurs créoles (Kassav'et Sélène Saint-Aimé) et un dimanche qui naviguera entre jazz et chanson (Ayo, Kyle Eastwood, Roberta Roman Trio).

Francis Cabrel à Dammarie-les-Lys. Repoussés à trois reprises, ces deux concerts auront enfin lieu à la Cartonnerie les 26 et 27 juin. Celui du 26 est déjà complet.

‘'Série Series'' à Fontainebleau. La 10e édition de ce festival de référence se déroule le 30 juin et le 1er juillet. Elle propose de nombreux évènements et activités en extérieur : projections en forêt, au château, en ville et au cinéma où des rencontres avec les réalisateurs sont prévues.

Festival Django Reinhardt à Fontainebleau. Originellement créé à Samois-sur-Seine, le village de résidence du célèbre guitariste manouche, ce festival va profiter encore, du 1er au 4 juillet, du cadre naturel d'exception du parc du château de Fontainebleau. Thomas Dutronc, Ibrahim Maalouf, Jamie Callum, Catherine Ringer et d'autres ont répondu présent, tandis qu'une expo photo sera organisée en gare de Fontainebleau-Avon. Deux scènes, 30 groupes, 150 musiciens et un village de luthiers vous attendent.

Clerc, Bruel et Vianney à Fontainebleau. Des artistes français renommés participeront à cette première édition du festival ‘'FBLO'', organisée du 23 au 25 juillet au Grand Parquet. Julien Clerc est programmé le vendredi, Vianney le samedi et Patrick Bruel le dimanche..

Journée Grand Siècle à Vaux-le-Vicomte. Le 13 juin sera une journée costumée à la mode du xviie siècle (danses baroques, spectacles de mousquetaires et promenades en calèche). Une expérience unique de l'art de vivre à la française au temps de Louis XIV et Nicolas Fouquet. Le prix du « plus beau déjeuner sur l'herbe » couronnera la journée.

Les Médiévales de Provins. La plus grande fête du genre en France proposera, les 12 et 13 juin, un bal médiéval, une grande parade et une initiation aux arts de la guerre.

La Vallée des Aigles à Fontainebleau. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, une carte blanche a été donnée au sculpteur Jean Gaudaire-Thor pour une évocation artistique de la figure de l'Empereur. Cette exposition installation des sculptures de l'artiste se déroule jusqu'au 14 juillet à la Demeure du parc.

Mémoire de Glace à Nemours. Cette exposition présente environ 150 objets préhistoriques et historiques libérés par la fonte des glaciers alpins. Elle va se dérouler du 12 juin au 5 décembre au musée de Préhistoire d'Île-de-France.

Spectacle de lumière à Blandy-les-Tours. Après le May médiéval fin mai, un spectacle historié de mise en lumière du château sera projeté sur les façades intérieures tous les vendredis et samedis, du 16 juillet au 18 septembre.

Georges Bruyer à Meaux. Le musée de la Grande Guerre propose jusqu'au 22 août la première exposition consacrée à Georges Bruyer. Ce soldat artiste de la Première Guerre mondiale a su dépeindre avec douceur l'horreur qu'il vivait dans les tranchées. Cette exposition fait suite au don de plus de 400 œuvres par sa famille, dont 130 sont exposées.

Michel Dufet à Egreville. Concepteur de l'Art déco, Michel Dufet (1888-1985) est à redécouvrir du 25 juin au 19 septembre au musée-jardin Bourdelle. Cette exposition met en lumière les meubles art-déco créés par cet architecte décorateur d'intérieur et gendre d'Antoine Bourdelle.

Collection d'objets japonais à Fontainebleau. Ouverte jusqu'au 20 septembre au château, cette collection est le résultat de découvertes inédites, faites par une équipe de chercheurs et conservateurs français et japonais. Elle présentera au public des cadeaux diplomatiques offerts par l'avant-dernier Shôgun Tokugawa Iemochi à Napoléon III en 1862 et 1864.

Yamamoto Masao à Vulaines-sur-Seine. La deuxième édition de ‘'Mallarmé invite…'' est consacrée à l'artiste photographe japonais. Cette exposition se déroule au musée Stéphane Mallarmé jusqu'au 3 octobre.