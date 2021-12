Les start-up font aussi leur rentrée

Pour sa 5e édition, le France Digitale Day prend un tournant européen en hébergeant un exceptionnel European Digital Summit qui réunira de nombreux décideurs influents.

Les 2 000 participants et plus de 150 investisseurs se retrouveront dans le cadre disruptif du musée des Arts forains à Paris afin de débattre pour savoir ce qui nous attend après les robots, le Big data, la blockchain et l'intelligence artificielle, à quel point l'endroit dans lequel une entreprise est implantée est important, ou encore comment augmenter la diversité et réduire les inégalités avec la technologie.

Les inscriptions sont encore ouvertes et les adhérents de l'association France Digitale ont deux entrées gratuites.