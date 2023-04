Les sports olympiques et paralympiques à l’honneur à Mormant

Le samedi 8 avril (14 heures-16 heures), à Mormant, plusieurs disciplines seront mises à l’honneur lors de cette journée organisée dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique : badminton, biathlon, handball, football, tennis de table, Boccia, sarbacane, Joëlette, basket-fauteuil, judo et tennis. Ces initiations, gratuites et animées par plusieurs clubs sportifs de Mormant, se dérouleront au complexe sportif Jacques Coutrot, qui sera transformé pour l’occasion en un véritable village sportif.

Rendez-vous avec des sportifs

Plusieurs sportifs et sportives de haut niveau seront présents : Ingrid Moatti (ex-joueuse de l’équipe de France de basket-fauteuil), Marc Biarne (para-cycliste, vice-champion de France handisport contre-la-montre et sur route en 2022), David Sejor (vice-champion de France handisport en salle et sur 100 m fauteuil en 2022), Lahcène Hiani (ancien champion d’athlétisme et actuel entraîneur du club de Mormant) et Mathis Maronnier (jeune mormantais champion de France U18 du 400 m et double médaillé aux championnats de France indoor en relais et sur 400 m).

A partir de 13 h 30, Marinette Pichon, ex-attaquante de l’équipe de France de football (112 sélections et 81 buts), sera également présente. Marraine du terrain synthétique lors de son inauguration officielle, elle donnera officiellement son nom à cenouveau terrain. Un échange est prévu avec elle et tous les autres champions et championnes présents.