Les Soli'Roses au Trophée “Roses des sables”

Avec leur association, les Soli'Roses, elles vont participer au Trophée Roses des sables au Maroc en octobre.

Il était une fois deux amies qui avaient en commun le besoin d'exprimer concrètement leurs idéaux de solidarité. Après avoir élevé chacune trois enfants, épanouies dans leur vie professionnelle, elles cherchent un projet efficace, qui ne les mobiliserait pas sur une trop longue durée et qui leur permettrait aussi de se surpasser. Elles choisissent de participer au Trophée Roses des sables, un rallye solidaire et humanitaire exclusivement féminin, qui correspond le mieux à leurs valeurs. Ce défi sportif est un prétexte pour apporter des dons pour soutenir les femmes et les enfants du désert marocain, pour favoriser leur éducation et, notamment, la scolarisation des petites filles. Agir pour la lutte contre le cancer du sein fait également partie de l'engagement.

Commence alors l'aventure, un an avant le départ effectif. Faisant fi de leur réserve naturelle, Marie-Hélène et Sylvie se lancent dans une chasse aux mécènes afin de réunir fonds et dons matériels. Elles choisissent de s'autofinancer pour l'achat de leur véhicule et les frais d'hébergement non pris en charge par l'organisateur afin de réserver à leur cause le maximum des sommes recueillies par Soli'Roses.

Les dons matériels ayant dépassé toutes leurs espérances et la place dans le 4x4 étant limitée, Marie-Hélène et Sylvie privilégieront d'emporter les articles les plus rares et les plus utiles et remettront le reste à des associations caritatives en France.

En plus d'une action symbolique de collecte de soutien-gorge, elles étaient déterminées à verser une forte somme pour la lutte contre le cancer du sein. Elles ont hélas dû entamer ce capital pour faire face à des réparations imprévues de leur véhicule. Affectées par ce coup dur, mais nullement découragées, elles ont décidé de continuer leur action à leur retour où les dons seront toujours les bienvenus et reversés intégralement à cette cause.

Après tout ce travail en amont et leur préparation intensive (pilotage dans le sable, mécanique, orientation), Sylvie et Marie-Hélène ont maintenant hâte de se mettre en route.

Départ du rallye : mercredi 10 octobre à Hendaye ; arrivée : dimanche 21 octobre à Marrakech.

Retour dans la région : 26 ou 27 octobre.Pour les suivre et faire un don : page Facebook Les Soli'roses – Trophée Rose des Sables 2018