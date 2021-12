Les soirées aux chandelles de Vaux-le-Vicomte reviennent le 3 juillet

Les 33 hectares de jardins à la française créés par Le Nôtre, l'architecture de Le Vau et les peintures de Le Brun vont scintiller sous la lumière de 2 000 chandelles. D'autre part et en l'honneur du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, le domaine de Maincy va mettre en scène un nouveau spectacle pour clôturer chaque soirée : des tableaux pyrotechniques relateront la fête du 17 août 1661 grâce à la lettre écrite par La Fontaine à son ami Maucroix. C'est le comédien André Dussollier prêtera sa voix à La Fontaine.

Enfin, le dôme du château, culminant à 25 mètres et offrant une vue à 360°, pourra être privatisé dans le cadre d'un dîner romantique pour deux personnes (privatisation à partir de 650 euros et dîner à partir de 1 200 euros (entrée, plat, dessert, vins, maître d'hôtel et bouteille de champagne inclus).