Les mesures sanitaires mises en place pour visiter les sites culturels du Département

Les sites départementaux peuvent de nouveau accueillir des visiteurs selon un protocole sanitaire propre à chacun et dans le respect des gestes barrières, annonce le Conseil départemental.

Le château de Blandy-les-Tours peut d'ores et déjà accueillir du public, tout comme le musée des peintres de Barbizon. Le musée de préhistoire d'Ile-de-France ouvre quant à lui ses portes le 30 mai. "Il faudra cependant être encore un peu patient pour le musée jardin Bourdelle qui se prépare à rouvrir dans les prochains jours", souligne le Département.

Pour pouvoir profiter de ces rouvertures en tout sécurité, le Département précise que les visiteurs devront se soumettre à plusieurs règles afin d'accéder aux différentes enceintes culturelles. Une distanciation d'au moins un mètre et le port du masque sont obligatoires. Du gel hydroalcoolique sera disponible dans chacun des sites. Par ailleurs, les masques ne seront pas fournis, le Département précisant qu'il revient au public de s'en procurer avant d'accéder aux différents sites.

Enfin, les horaires sont modifiés et l'accès aux musées et au château de Blandy sera limité à un nombre strict de personnes.

Une limite de 50 personnes est fixée pour le musée de Préhistoire d'Ile-de-France et pas plus de 10 personnes autorisées dans la salle d'exposition temporaire. Même chose pour le château de Blandy-les-Tours, 30 personnes maximums seront autorisées à pénétrer dans l'enceinte du château simultanément. Quant au musée des peintres de Barbizon, 20 personnes maximum pourront entrer en même temps (10 au rez-de-chaussée et 10 personnes au 1e étage).

Plus d'infos sur www.Seine-et-Marne.fr

et sur

www.musee-prehistoire-idf.fr

www.musee-peintres-barbizon.fr

www.chateau-blandy.fr

www.bourdelle.paris.fr