Trois entrepreneurs du département mis à l'honneur et ayant particulièrement réussi leur reprise témoigneront de leur parcours.

En présence des parrains du concours : CCI Seine-et-Marne / CMA 77 / FFB IDF EST / CRA / Crédit agricole Brie Picardie / CIC Est / Société Générale / Orange

Reprendre, oui… Mais comment réussir ? Comment trouver la bonne affaire, bien négocier, construire et financer le projet, puis piloter l'entreprise ? Avocat, expert-comptable et banquier seront là pour faire part de leur expérience et répondre à toutes les questions.

Programme

18h15 table ronde “les secrets d'une reprise couronnée de succès“ animée par Lionel Becquart, Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, la Chambre de métiers et de l'artisanat du 77, un avocat, un banquier, un expert-comptable.

19h remise des prix du Concours “Reprendre & Réussir en Seine-et-Marne“.

Jean-Charles Herrenschmidt, vice-président de la CCI Seine-et-Marne et les parrains du concours remettront les trophées aux trois lauréats.

20h échanges autour d'un cocktail

Inscription : http://urlz.fr/7gu9

CCI Seine-et-Marne, 1 avenue Johannes Gutenberg, Serris.