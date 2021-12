Les Sciences du crime, au musée de la Gendarmerie nationale

L'objectif de cette présentation est de faire découvrir au grand public les moyens que la gendarmerie met en œuvre pour résoudre les enquêtes les plus difficiles. Ponctué par l'évocation de véritables enquêtes (la German Wings, l'affaire Lætitia, l'affaire de la Josacine empoisonnée, etc.), le parcours plongera le visiteur au cœur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) et de la criminalistique. Des aveux aux techniques les plus pointues, telles que l'entomologie et la génétique, le visiteur se glissera dans la peau de l'enquêteur pour découvrir une science en perpétuel mouvement dédiée à la résolution du crime.



L'exposition s'ouvrira sur un colloque international dédié à la criminalistique. Des spécialistes venus de France, de Suisse et du Canada évoqueront les domaines les plus pointus de la criminalistique :

- Le modèle gendarmerie en criminalistique : P. Touron

- Scènes d'investigation, hier, aujourd'hui et... demain : P. Margot

- L'élaboration du renseignement criminel par la trace : F. Crispino

- La science juge au procès pénal ? : F. Daoust

- L'interprétation en criminalistique : incertitudes, probabilités, décisions : C. Sauleau

- Conclusion : la criminalistique 3.0, essai de prospective : G. Briche

- Visite de l'exposition temporaire : P. Touron

Par ailleurs, un samedi par mois, un expert de l'IRCGN viendra à la rencontre du public. Il expliquera ce qu'est l'IRCGN, évoquera son propre parcours, les enquêtes sur lesquelles il a travaillé et procédera à la visite guidée de l'exposition. Spécialistes en balistique, médecins légistes, anthropologues judiciaires, armuriers, pharmaciens, etc. se succéderont pour faire découvrir leur univers.

Le musée de la Gendarmerie nationale :

Ouvert depuis le 10 octobre 2015, le musée de la Gendarmerie nationale dévoile une collection inédite au grand public. Implanté à Melun, dans un ancien bâtiment militaire totalement réhabilité, ce centre culturel national est le seul endroit public dédié à l'histoire et au patrimoine de la Gendarmerie.

Créé en 1946, le musée de la gendarmerie recèle une collection qui s'est étoffée au fil du temps. Aujourd'hui riche de plus de 30 000 objets et documents, la collection se distingue non seulement par l'étendue des périodes qu'elle évoque mais aussi par la diversité des œuvres qu'elle contient.

Colloque le 7 octobre de 14h à 17h30

Inscriptions : musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Tél.: 01 64 14 54 64