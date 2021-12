“Les Rubans du patrimoine” : Fontainebleau et Machault récompensées

“Les Rubans du patrimoine“ sont organisés conjointement par la Fédération française du bâtiment (FFB), la Fondation du patrimoine, l'Association des maires de France (AMF) et des présidents d'intercommunalités, les fédérations des Caisses d'Epargne et le Groupement français des entreprises de restauration de monuments historiques (GFERMH). Sur les 139 dossiers nationaux reçus cette année, 10 provenaient de la Seine-et-Marne. A l'arrivée, deux communes ont été récompensées : Fontainebleau pour la restauration de l'Eglise Saint-Louis et Machault pour la réhabilitation d'un bâtiment de la ferme des Trois Maillets en une boulangerie artisanale, une épicerie de produits locaux et deux logements de fonction.

Ces deux lauréats (ainsi que Tournan-en-Brie, primée en 2020 mais non récompensée en raison de la crise sanitaire) se verront remettre leur prix lors du 59e Congrès des maires et présidents d'EPCI de Seine-et-Marne, qui aura lieu le 24 septembre à l'espace Pierre Bachelet, à Dammarie-les-Lys.