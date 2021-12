Les Rubans du patrimoine 2018 ont rendu leur verdict

Les prix de la 24e édition du concours des “Rubans du Patrimoine” ont désigné deux lauréats. La commune de Coupvray a été récompensée pour la réhabilitation de la ferme du château et l'aménagement d'une salle d'expression artistique et d'un foyer des associations. Les entreprises seine-et-marnaises Moussy Services, pour le terrassement, et Brossel pour la plomberie, étaient participantes au chantier. La commune de Saint-Loup-de-Naud a également été distinguée pour la restauration du porche et du portail sculpté de l'église Saint-Loup. Les entreprises seine-et-marnaises Terres et Toits, assistant à la maîtrise d'ouvrage, Atelier Darde, pour la menuiserie, et Arc 77, coordonateur SPS, étaient notamment aux commandes du chantier.

Ce concours, organisé en partenariat avec l'Association des Maires de France, la Fédération française du bâtiment, la Fondation du Patrimoine et la Caisse d'épargne, récompense des communes et structures intercommunales ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. Les jurys régionaux et le jury national se sont basés sur l'intérêt et valeur du patrimoine considéré, le parti pris architectural et la qualité de mise en œuvre, mais aussi sur les retombées de ces opérations des points de vue social, économique, culturel, environnemental et touristique. 18 dossiers ont été proposés par les jurys régionaux, parmi les 108 dossiers éligibles reçus cette année.

Les prix départementaux seront remis lors du 57e Congrès des maires de Seine-et-Marne qui aura lieu vendredi prochain à 15h30,

à l'Espace Pierre Bachelet de Dammarie-les-Lys.