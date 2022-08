Les requins en vedette au Sea Life Paris Val d’Europe

“Requins, mythes et vérités“, tel est le titre de l’animation estivale consacrée aux requins au Sea Life Paris Val d’Europe, à Serris. L’occasion pour les visiteurs de changer leur regard sur ce “seigneur des mers“ vieux de 420 millions d’années et qui joue un rôle majeur dans la chaîne alimentaire des océans.

Une des missions des membres de l’aquarium est, en effet, de sensibiliser les visiteurs à la protection des requins. De la petite Roussette à l’Émissole tachetée en passant par les requins Hâ, Corail et Zèbre, 12 espèces différentes sont ainsi présentes. Le plus grand est le requin nourrice fauve (trois mètres environ) et le plus petit est l’émissole tachetée (60 centimètres). Il faut savoir que le Sea Life Paris Val d’Europe travaille activement avec l’association Shark Trust pour lutter contre la pêche abusive dans les eaux de l’Union européenne.

Parmi les animations programmées, “Shark Mission“ est une expérience tactile interactive sur écran géant. A travers des panneaux digitaux, les visiteurs interagissent avec ces impressionnantes créatures marines. Des reproductions en résine leur permettent de toucher leur peau et de découvrir leurs œufs. Quant aux enfants, munis d’un livret, ils peuvent parcourir cinq espaces dédiés pour résoudre des énigmes. Le tunnel océanique leur permet notamment d’admirer les requins au plus près. Des animateurs les aident à compléter leur livret et au terme de la visite, un diplôme est décerné à chaque jeune participant. A noter, enfin, que Sharky, la gentille mascotte du Sea Life Paris Val d’Europe, vous attend pour des séances photos.

Sea Life Paris Val d’Europe (centre commercial Val d'Europe) : 14, cours du Danube, Serris. Tarifs : 19, 80 euros (adulte) et 16, 20 euros (- 12 ans). Pass annuels : 40 euros (adultes) et 30 euros (- 12 ans). Ouvert tous les jours (10h-19h). www.sealife.fr.