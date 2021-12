Les Rendez-vous Création de la CCI

Ces rendez-vous sont organisés en partenariat avec les territoires qui se mobilisent en faveur de la création d'entreprise. Au programme, des ateliers thématiques –Du projet à la création d'entreprise : comment engager sa démarche ? Comment bâtir son projet avec quels appuis ? Bien financer son projet…– et un Village « Création ».

Ce dernier réunit des professionnels en création d'entreprise qui répondront aux questions (accompagnement, formation, financement, juridique, fiscal, social...). Parmi ces intervenants, on retrouve l’Afile 77, l’Association des experts-comptables de Seine-et-Marne, des banques, la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne, la Chambre de métiers et de l’artisanat Seine-et-Marne, la Maison de l’emploi et de la formation, la Plateforme d'initiative, l’Ordre des Avocats au Barreau de Melun et de Meaux, Pôle Emploi, le RSI, Seine et Marne Développement et les communautés de communes ou d'agglomération et les partenaires locaux.